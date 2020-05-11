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Пандемія коронавірусу: в Іспанії приріст випадків COVID-19 падає до мінімуму з моменту піку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Кількість летальних випадків через COVID-19 в Іспанії за останню добу впала до 123, а кількість нових заражень коронавірусом - до 373. Про це УНН повідомляє з посиланням на El Pais.

Пандемія коронавірусу: в Іспанії приріст випадків COVID-19 падає до мінімуму з моменту піку

Так, за добу шість громад повідомили, що вони зареєстрували менше 10 випадків коронавірусу, згідно з даними, опублікованими в понеділок міністерством охорони здоров'я країни. Це Астурія, Балеарські острови, Канарські острови, Кантабрія, Естремадура і Мурсія. Найбільша кількість нових випадків, з більш ніж 30 інфікованими, - у громадах Кастілія-Ла-Манча, Кастілія-Леон, Каталонія і Мадрид.

Згідно з даними цього понеділка, загальна кількість випадків, виявлених за допомогою ПЛР-тестів, у країні становить 227 436, що на 0,17% більше, ніж у неділю. Це найнижчий відсоток, на фоні того, що пік пандемії був досягнутий на початку квітня, і поширення хвороби в Іспанії стало сповільнюватися.

Кількість загиблих (123) також є найнижчою з того піку епідемії. Загальна кількість смертей від COVID-19 в Іспанії наразі становить 26 744 особи, збільшившись на 0,54% в цей понеділок у порівнянні з попереднім днем. Цей відсоток збільшення також є найнижчим з початку деескалації.

Що стосується госпіталізацій, то вони збільшилися на 257 - до 122 971, що відповідає збільшенню на 0,20%.

Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужали уже більше ніж 1,4 млн осіб.

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