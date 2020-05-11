Пандемия коронавируса: в Испании прирост случаев COVID-19 падает до минимума с момента пика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Количество летальных случаев из-за COVID-19 в Испании за последние сутки упалодо 123, а количество новых заражений коронавирусом - до 373. Об этом УНН сообщает со ссылкой на El Pais.
Так, за сутки шесть общин сообщили, что они зарегистрировали менее 10 случаев коронавируса, согласно данным, опубликованным в понедельник министерством здравоохранения страны. Это Астурия, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрия, Эстремадура и Мурсия. Наибольшее количество новых случаев, с более чем 30 инфицированными, - в общинах Кастилия-Ла-Манча, Кастилия-Леон, Каталония и Мадрид.
Согласно данным этого понедельника, общее количество случаев, выявленных с помощью ПЦР-тестов, в стране составляет 227 436, что на 0,17% больше, чем в воскресенье. Это самый низкий процент на фоне того, что пик пандемии был достигнут в начале апреля, и распространение болезни в Испании стало замедляться.
Количество погибших (123) также является самым низким из того пика эпидемии. Общее количество смертей от COVID-19 в Испании сейчас составляет 26 744 человека, увеличившись на 0,54% в этот понедельник по сравнению с предыдущим днем. Этот процент увеличения также является самым низким с начала деэскалации.
Что касается госпитализаций, то они увеличились на 257 - до 122 971, что соответствует увеличению на 0,20%.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели уже более 1,4 млн человек.