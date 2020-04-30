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Пандемія коронавірусу: у Нью-Йорку виявили кілька вантажівок з десятками трупів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Чотири вантажівки, у яких знаходилося до 60 тіл, були виявлені біля похоронного бюро в Брукліні в американському Нью-Йорку після того, як хтось повідомив, що з вантажівок капає рідина. Про це повідомляє CNN з посиланням на представника правоохоронних органів, передає УНН.

За словами другого джерела в правоохоронних органах, похоронне бюро перевантажене і там немає місця для тіл, які очікували кремації, тому для зберігання і використовували вантажівки.

За словами одного із співробітників правоохоронних органів, щонайменше одна з вантажівок не була охолоджена. Одне джерело сказало, що тіла були поміщені в лід. CNN зв'язався з похоронним бюро, але той, хто назвав себе власником, не став коментувати.

Місто є епіцентром спалаху коронавірусу в США протягом декількох тижнів, з 17 589 підтвердженими та ймовірними смертельними випадками від COVID-19, згідно з даними на сайті міста.

Влада очікує, що тіла перемістять у більшу вантажівку, повідомили два джерела. У Нью-Йорка є вантажівки-рефрежиратори, які можуть використовувати похоронні бюро, якщо вони перевантажені, і місто направило одну, щоб зберігати там тіла, повідомилу у профільному відомстві.

Нагадаємо, лікарка з Нью-Йорку наклала на себе руки через COVID-19.

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