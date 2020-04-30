Пандемия коронавируса: в Нью-Йорке обнаружили несколько грузовиков с десятками трупов

По словам второго источника в правоохранительных органах, похоронное бюро перегружено и там нет места для тел, которые ожидали кремации, поэтому для хранения и использовали грузовики.

По словам одного из сотрудников правоохранительных органов, по меньшей мере один из грузовиков не была охлажден. Один источник сказал, что тела были помещены в лед. CNN связался с похоронным бюро, но тот, кто назвал себя собственником, не стал комментировать.

Город является эпицентром вспышки коронавируса в США в течение нескольких недель, с 17 589 подтвержденными и вероятными смертельными случаями от COVID-19, согласно данным на сайте города.

Власти ожидают, что тела переместят в грузовик побольше, сообщили два источника. У Нью-Йорка есть грузовики-рефрежираторы, которые могут использовать похоронные бюро, если они перегружены, и город направил один, чтобы хранить там тела, сообщили в профильном ведомстве.

Напомним, врач из Нью-Йорка покончила с собой из-за COVID-19.