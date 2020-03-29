Пандемія коронавірусу: в Італії близько 900 смертей за добу та загалом понад 97 тис. хворих на COVID-19

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КИЇВ. 29 березня. УНН. В Італії продовжує зростати кількість померлих через COVID-19: цієї суботи жертвами коронавірусу стали 889 осіб, 646 осіб видужали. Про це повідомляє видання ANSA, інформує УНН.

"За суботу в Італії померло 889 осіб. Загальна кількість померлих складає 10 779 випадків. При цьому, за минулу добу одужали 646 осіб і тепер загальна кількість вилікуваних становить 13 030 людей", - йдеться у повідомленні.

Поруч з цим, за даними Університету Джона Хопкінса (США), кількість інфікованих коронавірусом у Італії, станом на 20:05, становить 97 689 випадків. За цим показником Італія поступається тільки США, у яких понад 125 тисяч заражених.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Іспанії кількість жертв від коронавірусу за добу знову перевищила 800 осіб.

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