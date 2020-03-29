Пандемия коронавируса: в Италии около 900 смертей за сутки и в целом более 97 тыс. больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Италии продолжает расти количество умерших от COVID-19: в эту субботу жертвами коронавируса стали 889 человек, 646 человек выздоровели. Об этом сообщает издание ANSA, информирует УНН.
"За субботу в Италии умерло 889 человек. Общее количество умерших составляет 10 779 случаев. При этом, за минувшие сутки выздоровели 646 человек и теперь общее количество вылеченных составляет 13 030 человек", - говорится в сообщении.
Рядом с этим, по данным Университета Джона Хопкинса (США), количество инфицированных коронавирусом в Италии, по состоянию на 20:05, составляет 97 689 случаев. По этому показателю Италия уступает только США, у которых более 125 тысяч зараженных.
Как сообщалось ранее в УНН, в Испании количество жертв коронавируса в сутки снова превысило 800 человек.