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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74873 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88259 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100193 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Пандемия коронавируса: в Италии около 900 смертей за сутки и в целом более 97 тыс. больных на COVID-19

Пандемия коронавируса: в Италии около 900 смертей за сутки и в целом более 97 тыс. больных на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 28167 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Италии продолжает расти количество умерших от COVID-19: в эту субботу жертвами коронавируса стали 889 человек, 646 человек выздоровели. Об этом сообщает издание ANSA, информирует УНН.

"За субботу в Италии умерло 889 человек. Общее количество умерших составляет 10 779 случаев. При этом, за минувшие сутки выздоровели 646 человек и теперь общее количество вылеченных составляет 13 030 человек", - говорится в сообщении.

Рядом с этим, по данным Университета Джона Хопкинса (США), количество инфицированных коронавирусом в Италии, по состоянию на 20:05, составляет 97 689 случаев. По этому показателю Италия уступает только США, у которых более 125 тысяч зараженных.

Как сообщалось ранее в УНН, в Испании количество жертв коронавируса в сутки снова превысило 800 человек.

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