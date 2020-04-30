Пандемія коронавірусу стала причиною другого переносу бою Ф'юрі – Уайлдер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Третій бій між володарем титулу WBC чемпіона світу Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером вдруге перенесений на пізнішу дату, інформує УНН з посиланням на спортивний стрімінговий сервіс DAZN.
Третій бій між чемпіоном в суперважкій вазі Ф'юрі і Уайлдером тепер пройде не раніше кінця 2020 року через ускладнення, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це заявив голова компанії Top Rank Боб Арум.
Нагадаємо, що спочатку поєдинок був запланований на 18 липня, але через пандемію коронавірусу він був перенесений на 3 жовтня.
Як повідомляв УНН, Ф'юрі домінував над Уайлдером в матчі-реванші минулого лютого, щоб отримати титул WBC Уайлдера, зупинивши американця в семи раундах.