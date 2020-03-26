Названа дата третього боксерського бою Вайлдер – Ф'юрі

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Авторитетний журналіст з видання "The Athletic" Майк Коппінджер за допомогою Twitter назвав дату проведення третього поєдинку між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі, передає УНН.

Бій має відбутися у Лас-Вегасі 3-го жовтня цього року. Щодо арени, то її назва не повідомляється.

Журналіст відзначив також, що бій не був перенесений через коронавірус — 3 жовтня першочергова дата.

Відзначимо, що спортсмени провели вже два поєдинки між собою. За підсумками першого була присуджена нічия і титул чемпіона WBC залишився у американця. Натомість другий залишився за британцем, і тепер він володіє поясом WBC.

Нагадаємо, що в другому бою британець досяг дострокової перемоги, але заявив, що його опонент в майбутньому знову стане чемпіоном.

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