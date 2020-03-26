Названа дата третьего боксерского боя Уайлдер - Фьюри
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Авторитетный журналист из издания The Athletic Майк Коппинджер с помощью Twitter назвал дату проведения третьего поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, передает УНН.
Бой должен состояться в Лас-Вегасе 3 октября этого года. Касательно арены, то ее название не сообщается.
Журналист отметил также, что бой не был перенесен из-за коронавируса — 3 октября первоочередная дата.
Отметим, что спортсмены провели уже два поединка между собой. По итогам первого была присуждена ничья и титул чемпиона WBC остался у американца. А второй остался за британцем, и теперь он владеет поясом WBC.
Напомним, что во втором бою британец достиг досрочной победы, но заявил, что его оппонент в будущем снова станет чемпионом.