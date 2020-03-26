Названа дата третьего боксерского боя Уайлдер - Фьюри

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71816 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84902 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97943 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95210 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106276 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91727 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103496 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106112 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131125 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107680 просмотра
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Названа дата третьего боксерского боя Уайлдер - Фьюри

Названа дата третьего боксерского боя Уайлдер - Фьюри

Киев  •  УНН

 • 12255 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Авторитетный журналист из издания The Athletic Майк Коппинджер с помощью Twitter назвал дату проведения третьего поединка между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри, передает УНН.

Бой должен состояться в Лас-Вегасе 3 октября этого года. Касательно арены, то ее название не сообщается.

Журналист отметил также, что бой не был перенесен из-за коронавируса — 3 октября первоочередная дата.

Отметим, что спортсмены провели уже два поединка между собой. По итогам первого была присуждена ничья и титул чемпиона WBC остался у американца. А второй остался за британцем, и теперь он владеет поясом WBC.

Напомним, что во втором бою британец достиг досрочной победы, но заявил, что его оппонент в будущем снова станет чемпионом.

Украинские Национальные Новости

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