Пандемия коронавируса стала причиной второго переноса боя Фьюри - Уайлдер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Третий бой между обладателем титула WBC чемпиона мира Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером во второй раз перенесен на более позднюю дату, информирует УНН со ссылкой на спортивный стриминговий сервис DAZN.
Третий бой между чемпионом в супертяжелом весе Фьюри и Уайлдером теперь пройдет не раньше конца 2020 года из-за осложнений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава компании Top Rank Боб Арум.
Напомним, что изначально поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на 3 октября.
Как сообщал УНН, Фьюри доминировал над Уайлдером в матче-реванше в прошлый февраль, чтобы получить титул WBC Уайлдера, остановив американца в семи раундах.