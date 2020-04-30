Пандемия коронавируса стала причиной второго переноса боя Фьюри - Уайлдер

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 45938 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89631 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103614 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129683 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129800 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173922 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122076 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103079 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пандемия коронавируса стала причиной второго переноса боя Фьюри - Уайлдер

Пандемия коронавируса стала причиной второго переноса боя Фьюри - Уайлдер

Киев  •  УНН

 • 13087 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Третий бой между обладателем титула WBC чемпиона мира Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером во второй раз перенесен на более позднюю дату, информирует УНН со ссылкой на спортивный стриминговий сервис DAZN.

Третий бой между чемпионом в супертяжелом весе Фьюри и Уайлдером теперь пройдет не раньше конца 2020 года из-за осложнений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава компании Top Rank Боб Арум.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на 18 июля, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на 3 октября.

Как сообщал УНН, Фьюри доминировал над Уайлдером в матче-реванше в прошлый февраль, чтобы получить титул WBC Уайлдера, остановив американца в семи раундах.

Украинские Национальные Новости

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