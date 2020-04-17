Пандемія коронавірусу: мерія Москви очікує пік COVID-19 через два-три тижні, у місті понад 16 тисяч хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Пік захворюваності коронавірусною інфекцією в Москві очікується на початку травня, заявила заступник мера міста Анастасія Ракова у відеозверненні, передає УНН.
“Найближчим часом буде найважчим для нас. Пік захворюваності найімовірніше припаде на найближчі 2-3 тижні”, — сказала Ракова.
Віце-мер висловила особливу подяку медичним працівникам. “Впевнена, що бачачи ваш щоденний подвиг москвичі більш відповідально і обережно ставитимуться до свого здоров’я і безпеки оточуючих, і незабаром Москва повернеться до звичного ритму життя”, — додала вона.
У Москві, за даними на 16 квітня, опублікованими федеральним штабом по боротьбі з коронавірусом, зафіксовано 16 146 випадків коронавірусної інфекції. За цим показником Москва посідає перше місце в Росії. З моменту початку спалаху захворювання в Москві одужали 1 517 осіб, у яких був виявлений коронавірус, заявила Ракова.
16 квітня вперше за кілька днів число нових виявлених випадків коронавірусної інфекції в Москві знизилося в порівнянні з попередньою добою. Коронавірус був виявлений у 1 370 осіб.
Затор зі “швидких” біля однієї з московських лікарень, 11 квітня:
Додамо, що в самій РФ уже понад 32 тисяч випадків COVID-19, з яких 273 — летальні.