Пандемия коронавируса: мэрия Москвы ожидает пик COVID-19 через две-три недели, в городе более 16 тысяч больных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37557 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54040 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55789 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78262 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73507 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101045 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105322 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

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Пандемия коронавируса: мэрия Москвы ожидает пик COVID-19 через две-три недели, в городе более 16 тысяч больных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в начале мая, заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова в видеообращении, передает УНН.

“Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости вероятнее всего придется на ближайшие 2-3 недели”, — сказала Ракова.

Вице-мэр выразила особую благодарность медицинским работникам. “Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни”, — добавила она.

В Москве, по данным на 16 апреля, опубликованным федеральным штабом по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 16 146 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Москва занимает первое место в России. С момента начала вспышки заболевания в Москве выздоровели 1 517 человек, у которых был обнаружен коронавирус, заявила Ракова.

16 апреля впервые за несколько дней число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве снизилось по сравнению с предыдущими сутками. Коронавирус был обнаружен у 1 370 человек.

Пробка из "скорых" возле одной из московских больниц, 11 апреля:

Добавим, что в самой РФ уже более 32 тысяч случаев COVID-19, из которых 273 - летальные.

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