Пандемия коронавируса: мэрия Москвы ожидает пик COVID-19 через две-три недели, в городе более 16 тысяч больных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в начале мая, заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова в видеообращении, передает УНН.
“Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости вероятнее всего придется на ближайшие 2-3 недели”, — сказала Ракова.
Вице-мэр выразила особую благодарность медицинским работникам. “Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни”, — добавила она.
В Москве, по данным на 16 апреля, опубликованным федеральным штабом по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 16 146 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Москва занимает первое место в России. С момента начала вспышки заболевания в Москве выздоровели 1 517 человек, у которых был обнаружен коронавирус, заявила Ракова.
16 апреля впервые за несколько дней число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве снизилось по сравнению с предыдущими сутками. Коронавирус был обнаружен у 1 370 человек.
Пробка из "скорых" возле одной из московских больниц, 11 апреля:
Добавим, что в самой РФ уже более 32 тысяч случаев COVID-19, из которых 273 - летальные.