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Пандемія коронавірусу: Китай відреагував на повідомлення про те, що у Гуанчжоу виселяють африканців через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Китай спростував масове виселення чорношкірих з будинків в місті Гуанчжоу: США звинувачували країну в дискримінації через страх поширення коронавірусу. Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь, пише УНН з посиланням на зовнішньополітичне відомство Китаю.

Він підкреслив, що в країні немає ніякої дискримінації приїжджих “африканських братів”. За словами Ліцзяня, такі звинувачення Вашингтона — це всього лише спроба завдати шкоди відносинам Пекіна та інших країн.

11 квітня група послів африканських країн в Китаї написала відкрите звернення до уряду країни. Вони розповіли про те, що громадяни їхнії країн, які живуть в місті Гаунчжоу, зазнають утисків. Зокрема, деякі африканці розповіли, як їх насильно виселяють з будинків, бо вважають нібито “потенційними рознощиками коронавірусу”.

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На лист відреагували в консульстві США: представники дипмісії випустили попередження для чорношкірого населення Китаю і звинуватила Пекін у дискримінації.

За останніми даними, в світі зафіксовано понад 1,9 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.

Додамо, спецслужби Німеччини зафіксували посилення пропаганди Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.

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