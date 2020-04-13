Пандемія коронавірусу: Китай відреагував на повідомлення про те, що у Гуанчжоу виселяють африканців через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Китай спростував масове виселення чорношкірих з будинків в місті Гуанчжоу: США звинувачували країну в дискримінації через страх поширення коронавірусу. Про це заявив прес-секретар міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь, пише УНН з посиланням на зовнішньополітичне відомство Китаю.
Він підкреслив, що в країні немає ніякої дискримінації приїжджих “африканських братів”. За словами Ліцзяня, такі звинувачення Вашингтона — це всього лише спроба завдати шкоди відносинам Пекіна та інших країн.
11 квітня група послів африканських країн в Китаї написала відкрите звернення до уряду країни. Вони розповіли про те, що громадяни їхнії країн, які живуть в місті Гаунчжоу, зазнають утисків. Зокрема, деякі африканці розповіли, як їх насильно виселяють з будинків, бо вважають нібито “потенційними рознощиками коронавірусу”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія COVID-19: вперше розшифрований повний геном коронавірусу
На лист відреагували в консульстві США: представники дипмісії випустили попередження для чорношкірого населення Китаю і звинуватила Пекін у дискримінації.
За останніми даними, в світі зафіксовано понад 1,9 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.
Додамо, спецслужби Німеччини зафіксували посилення пропаганди Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.