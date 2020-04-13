Пандемия коронавируса: Китай отреагировал на сообщения о том, что в Гуанчжоу выселяют африканцев из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Китай опроверг массовое выселение чернокожих из домов в городе Гуанчжоу: США обвиняли страну в дискриминации из-за страха распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, пишет УНН со ссылкой на внешнеполетическое ведомство Китая.
Он подчеркнул, что в стране нет никакой дискриминации приезжих “африканских братьев”. По словам Лицзяня, такие обвинения Вашингтона — это всего лишь попытка нанести ущерб отношениям Пекина и других стран.
11 апреля группа послов африканских стран в Китае написала открытое обращение к правительству страны. Они рассказали о том, что граждане их стран, живущие в городе Гаунчжоу, подвергаются притеснениям. В частности, некоторые африканцы рассказали, как их насильно выселяют из домов, потому что считают якобы “потенциальными разносчиками коронавируса”.
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На письмо отреагировали в консульстве США: представители дипмиссии выпустили предупреждение для чернокожего населения Китая и обвинили Пекин в дискриминации.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.
Добавим, спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса.