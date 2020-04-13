Пандемия коронавируса: Китай отреагировал на сообщения о том, что в Гуанчжоу выселяют африканцев из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 27850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37477 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53971 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55741 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78199 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101041 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105322 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Китай отреагировал на сообщения о том, что в Гуанчжоу выселяют африканцев из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: Китай отреагировал на сообщения о том, что в Гуанчжоу выселяют африканцев из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Китай опроверг массовое выселение чернокожих из домов в городе Гуанчжоу: США обвиняли страну в дискриминации из-за страха распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, пишет УНН со ссылкой на внешнеполетическое ведомство Китая.

Он подчеркнул, что в стране нет никакой дискриминации приезжих “африканских братьев”. По словам Лицзяня, такие обвинения Вашингтона — это всего лишь попытка нанести ущерб отношениям Пекина и других стран.

11 апреля группа послов африканских стран в Китае написала открытое обращение к правительству страны. Они рассказали о том, что граждане их стран, живущие в городе Гаунчжоу, подвергаются притеснениям. В частности, некоторые африканцы рассказали, как их насильно выселяют из домов, потому что считают якобы “потенциальными разносчиками коронавируса”.

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На письмо отреагировали в консульстве США: представители дипмиссии выпустили предупреждение для чернокожего населения Китая и обвинили Пекин в дискриминации.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.

Добавим, спецслужбы Германии зафиксировали усиление пропаганды Китая в связи с пандемией коронавируса.

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