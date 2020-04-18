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Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 в Іспанії перевищила 20 тисяч

Київ • УНН

 • 17201 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Іспанія у суботу повідомила про понад 20 тисяч смертей в країні внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19 з початку пандемії, передає УНН з посиланням на El Pais.

"Кількість смертей за добу в Іспанії знижується до 565. Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров'я, 20 043 померли з початку пандемії, у той час як 191 726 були інфіковані і 74 662 були вилікувані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні кількість жертв COVID-19 в Іспанії зросла до 19 478 осіб, понад 188 тисяч були інфіковані

Тим часом в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні.

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