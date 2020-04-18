Пандемия коронавируса: число смертей от COVID-19 в Испании превысило 20 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Испания в субботу сообщила о более 20 000 смертей в стране в результате коронавирусной болезни COVID-19 с начала пандемии, передает УНН со ссылкой на El Pais.
"Количество смертей в сутки в Испании снижается до 565. Согласно последним данным министерства здравоохранения, 20 043 умерли с начала пандемии, в то время как 191 726 были инфицированы и 74 662 были вылечены", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне количество жертв COVID-19 в Испании выросло до 19 478 человек, более 188 000 были инфицированы.
Между тем в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.