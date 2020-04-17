Пандемія коронавірусу: кількість жертв COVID-19 в Іспанії зросла до 19 478 осіб, понад 188 тисяч - інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 585 осіб, загалом загинули понад 19,4 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом, вже сягнула більше 188 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 5 252 нових випадки інфікування.
З початку епідемії померли 19 478 людей (в тому числі за добу — 585, показник зріс у порівнянні з минулим днем), а 72 963 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (51,9 тисяч осіб) і Каталонія (38,3 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (101 випадок) і Мелілья (104 випадки).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив на початку тижня, як передає мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання числа пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 17 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 17 de abril:
Confirmados 188.068
Fallecidos 19.478
Curados 72.963
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/oYIO5JpK7h
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Відділення інтенсивної терапії у Барселоні: