Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Испании выросло до 19 478 человек, более 188 тысяч - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 585 человек, в общем погибли более 19,4 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество инфицированных коронавирусом, уже достигло более 188 тысяч человек в том числе за последние сутки обнаружили 5 252 новых случая инфицирования.
С начала эпидемии умерли 19 478 человек (в том числе за сутки — 585, показатель вырос по сравнению с прошлым днем), а 72 963 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (51,9 тысяч человек) и Каталония (38,3 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (101 случай) и Мелилья (104 случая).
Министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил в начале недели, как передает мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа пациентов, что выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей возросло лишь на 3%.
“Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика”, — подчеркнул он, поблагодарив испанских граждан за соблюдение мер ограничения.
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 17 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 17 de abril:
Confirmados 188.068
Fallecidos 19.478
Curados 72.963
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/oYIO5JpK7h
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Полевой госпиталь для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Отделение интенсивной терапии в Барселоне: