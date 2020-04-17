Пандемия коронавируса: число жертв COVID-19 в Испании выросло до 19 478 человек, более 188 тысяч - инфицированны

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 585 человек, в общем погибли более 19,4 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.