Пандемія коронавірусу: ціни на спирт в Європі і США досягли 26-річного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За місяць у США ціни на ізопропіловий спирт, який використовується у дезинфікуючому засобі для рук, виросли в три рази. Про це повідомляють аналітики S & P Global Platts, передає УНН.
Так, станом на 31 березня ціни на ізопропіловий спирт у США досягли 3160 доларів за тонну, що є найвищою ціною за всю історію спостережень, починаючи з 1994 року.
У той же час в Європі ціни на спирт склали 3100 євро за тонну. І це - теж найвища ціна на ізопропіловий спирт, що фіксується протягом останніх 26 років.
За даними аналітиків, ціни на продукт рекордно зростають через збільшенний попит на санітарно-гігієнічні продукти, що містять ізопропіловий спирт.
Як писав УНН, Прем'єр Шмигаль заявив про готовність України допомогти ЄС у протидії COVID-19 медичним спиртом.
При цьому в кінці березня КМУ заборонив експорт спирту.