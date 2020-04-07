Пандемия коронавируса: цены на спирт в Европе и США достигли 26-летнего максимума
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. За месяц в США цены на изопропиловый спирт, который используется в дезинфицирующем средстве для рук, выросли в три раза. Об этом сообщают аналитики S & P Global Platts, передает УНН.
Так, по состоянию на 31 марта цены на изопропиловый спирт в США достигли 3160 долларов за тонну, что является самой высокой ценой за всю историю наблюдений, начиная с 1994 года.
В то же время в Европе цены на спирт составили 3100 евро за тонну. И это - тоже самая высокая цена на изопропиловый спирт, которая фиксируется в течение последних 26 лет.
По данным аналитиков, цены на продукт рекордно растут из-за увеличения спроса на санитарно-гигиенические продукты, содержащие изопропиловый спирт.
Как писал УНН, Премьер Шмыгаль заявил о готовности Украины помочь ЕС в противодействии COVID-19 медицинским спиртом.
При этом в конце марта КМУ запретил экспорт спирта.