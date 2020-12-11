Пандемія: Китай знову відмовився приймати рейси з Москви, через COVID-19 у пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Влада Китаю знову призупинить на чотири тижні виконання рейсу російського перевізника “Аерофлот” Москва — Шанхай. З опублікованої в п’ятницю заяви Управління цивільної авіації Китаю випливає, що це рішення прийнято після виявлення коронавірусу у прибулих в КНР на борту літака пасажирів, пише УНН.
За даними відомства, на виконаному 4 грудня рейсі SU208 виявили 11 пасажирів з коронавірусом. Сполучення по цьому маршруту буде призупинено на чотири тижні, починаючи з 21 грудня.
Аналогічних заходи були прийняті Управлінням щодо цього ж рейсу “Аерофлоту” в жовтні поточного року.
На початку листопада влада Китаю повідомила про тимчасове припинення в’їзду з Росії осіб, що мають дійсні китайські візи і вид на проживання. Ці заходи не стосуються осіб, які мають дипломатичні, службові візи і деякі інші категорії в’їзного документа. Заява на отримання візи також можуть подати ті іноземці, яким “необхідно терміново в’їхати в Китай”.
4 червня Управління цивільної авіації КНР опублікувало положення, яке регламентує міжнародне авіасполучення Китаю в умовах пандемії. Згідно з документом, авіакомпанія на тиждень позбавляється права обслуговувати рейси, якщо кількість інфікованих коронавірусом пасажирів на бортах, що обслуговуються нею, перевищить п’ять. Якщо кількість інфікованих досягне 10, пауза в роботі складе чотири тижні. Влада Китаю раніше вже призупиняла прийом багатьох міжнародних авіарейсів через виявлення випадків інфікування коронавірусом.
Раніше Китай відмовився прийняти рейс з Москви — у 190 пасажирів були однакові тести на COVID-19.