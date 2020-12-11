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Пандемия: Китай снова отказался принимать рейсы из Москвы, из-за COVID-19 у пассажиров

Киев  •  УНН

 • 14940 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Китая вновь приостановят на четыре недели выполнение рейса российского перевозчика “Аэрофлот” Москва — Шанхай. Из опубликованного в пятницу заявления Управления гражданской авиации Китая следует, что это решение принято после обнаружения коронавируса у прибывших в КНР на борту самолета пассажиров, пишет УНН.

По данным ведомства, на выполненном 4 декабря рейсе SU208 выявили 11 пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 21 декабря.

Аналогичные меры были приняты Управлением в отношении этого же рейса “Аэрофлота” в октябре текущего года.

В начале ноября власти Китая сообщили о временной приостановке въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Эти меры не касаются лиц, имеющих дипломатические, служебные визы и некоторые другие категории въездного документа. Заявление на получение визы также могут подать те иностранцы, которым “необходимо срочно въехать в Китай”. 

4 июня Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, регламентирующее международное авиасообщение Китая в условиях пандемии. Согласно документу, авиакомпания на неделю лишается права обслуживать рейсы, если число инфицированных коронавирусом пассажиров на обслуживаемых ею бортах превысит пять. Если число инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели. Власти Китая ранее уже приостанавливали прием многих международных авиарейсов из-за выявления случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее Китай отказался принять рейс из Москвы — у 190 пассажиров были одинаковые тесты на COVID-19.

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