Пандемія: Китай припинив прийом рейсів з Британії через новий штам вірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Китайська влада з 28 грудня повністю припиняє пасажирське авіасполучення з Великою Британією через виявлений в цій країні нового штаму коронавірусу. Про це повідомило в неділю Управління цивільної авіації КНР, пише УНН.
Як уточнюється в поширеній заяві, дана міра носить тимчасовий характер і діє до 10 січня. Відповідне рішення поширюється як на китайські, так і на закордонні авіакомпанії.
14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований тип коронавірусу, з яким може бути пов’язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії.
За його словами, попередній аналіз показує, що цей штам поширюється швидше відомих і може бути на 70% більш заразним.