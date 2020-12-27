Пандемія: Китай припинив прийом рейсів з Британії через новий штам вірусу

Як уточнюється в поширеній заяві, дана міра носить тимчасовий характер і діє до 10 січня. Відповідне рішення поширюється як на китайські, так і на закордонні авіакомпанії.

14 грудня глава МОЗ Великої Британії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований тип коронавірусу, з яким може бути пов’язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії.

За його словами, попередній аналіз показує, що цей штам поширюється швидше відомих і може бути на 70% більш заразним.