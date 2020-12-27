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Пандемия: Китай прекратил прием рейсов из Британии через новый штамм вируса

Киев • УНН

 • 13257 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Китайские власти с 28 декабря полностью прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за выявленного в этой стране нового штамма коронавируса. Об этом сообщило в воскресенье Управление гражданской авиации КНР, пишет УНН.

Пандемия: Китай прекратил прием рейсов из Британии через новый штамм вируса

Как уточняется в распространенном заявлении, данная мера носит временный характер и действует до 10 января. Соответствующее решение распространяется как на китайские, так и на зарубежные авиакомпании.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

По его словам, предварительный анализ показывает, что этот штамм распространяется быстрее известных и может быть на 70% более заразен.

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