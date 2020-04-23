Пандемія COVID-19: в Іспанії вивчили початок спалаху вірусу - він проник в країну щонайменше 15 шляхами ще у лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Про це повідомила в четвер газета El Pais, пише УНН.
Видання повідомляє, що іспанські фахівці прийшли до цього висновку після вивчення майже 1,6 тис. геномів коронавірусу.
Як нагадує газета, директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон 23 лютого запевняв, що “в Іспанії немає вірусу, захворювання не поширюється”. До того моменту в країні були виявлені лише двоє інфікованих, обидва вже вилікувалися.
Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.
Іспанія є одним з найбільш постраждалих в світі держав через пандемію. З початку поширення інфекції в королівстві було виявлено понад 213 тис. випадків зараження коронавірусом, 22 157 пацієнтів померли. З середини березня в Іспанії діє режим підвищеної готовності. Цей захід дозволив владі обмежити пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності.
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