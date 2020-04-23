Пандемія COVID-19: в Іспанії вивчили початок спалаху вірусу - він проник в країну щонайменше 15 шляхами ще у лютому

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Про це повідомила в четвер газета El Pais, пише УНН.