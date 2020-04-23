Пандемия COVID-19: в Испании изучили начало вспышки вируса - он попал в страну как-минимум 15 путями ещё в феврале

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа ученых из Института здравоохранения Карлоса III в Мадриде полагает, что коронавирус нового типа мог циркулировать по территории Испании уже в середине февраля. Об этом сообщила в четверг газета El Pais, пишет УНН.

Издание сообщает, что испанские специалисты пришли к этому выводу после изучения почти 1,6 тыс. геномов коронавируса.

Как напоминает газета, директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон 23 февраля заверял, что “в Испании нет вируса, заболевание не распространяется”. К тому моменту в стране были обнаружены лишь двое инфицированных, оба уже вылечились.

Как считает вирусолог Хосе Альками, “в Испании не было одного “нулевого пациента”. “Согласно информации, которая имеется на сегодня, мы полагаем, что (вирус) попал в Испанию как минимум 15 различными путями”, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено свыше 213 тыс. случаев заражения коронавирусом, 22 157 пациентов умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Полевой госпиталь IFEMA в Мадриде, 31 марта 2020 года:

Патрулирование Мадрида во время пандемии, 18 апреля 2020 года:

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