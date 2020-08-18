Пандемія COVID-19: МОЗ перегляне рекомендації для освітніх закладів

“Визначено рекомендації, які потрібно дотримуватися в освітніх закладах для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби. Ці рекомендації, які сьогодні затверджені, будуть переглядатися та змінюватися. Нещодавно ми провели селекторну нараду з керівниками департаментів освіти обласних державних адміністрацій”, — розповів Ляшко.

За його словами, на наступному тижні планується велика, глобальна конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я, ЮНІСЕФ, до якої залучається Міністерство охорони здоров’я.

“Там також будуть розглядатися питання підготовки до нового навчального року в умовах пандемії. Також будуть розглядатися питання, чи потрібно, чи не потрібно тестувати вчителів, учнів. Саме за результатами цієї глобальної конференції ми оцінимо доцільність перегляду наших рекомендацій”, — сказав Ляшко.

Як повідомлялося, у МОЗ надали рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти з 1 вересня.



Так, серед рекомендацій:

• Допуск до роботи персоналу закладів освіти здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром;

• Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C не допускаються на робоче місце.

Нагадаємо, у МОН дали рекомендації щодо початку навчального року.



Як повідомлялося, як вказували у МОЗ, перед початком навчального року вчителів не тестуватимуть на СOVID-19.



