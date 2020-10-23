Пандемія: число інфікованих COVID-19 у світі понад 41,5 млн

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 41 595 980 людей, з них одужало 28 268 643. Кількість померлих зросла до 1 135 880 осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 404 743), Індія (7 706 946), Бразилія (5 298 772), Росія (1 453 923), а також Аргентина (1 053 650), Франція (1 041 991) та Іспанія (1 026 281).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (223 000), Бразилії (155 403) та Індії (116 616).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано понад 322 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу — 116. Одужали — 134 898 людей, з них за добу — 2 679.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.