Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире более 41,5 млн

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 404 743), Индия (7 706 946), Бразилия (5 298 772), Россия (1 453 923), а также Аргентина (1 053 650), Франция (1 041 991) и Испания (1 026 281).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (223 000), Бразилии (155 403) и Индии (116 616).
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 322 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6043 человек, из них за сутки — 116. Выздоровели — 134 898 человек, из них за сутки — 2679.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.