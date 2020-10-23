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Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире более 41,5 млн

Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире более 41,5 млн

Киев  •  УНН

 • 13399 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 41,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 41 595 980 человек, из них выздоровели 28 268 643. Количество умерших возросло до 1 135 880 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (8 404 743), Индия (7 706 946), Бразилия (5 298 772), Россия (1 453 923), а также Аргентина (1 053 650), Франция (1 041 991) и Испания (1 026 281).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (223 000), Бразилии (155 403) и Индии (116 616).

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 322 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6043 человек, из них за сутки — 116. Выздоровели — 134 898 человек, из них за сутки — 2679.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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