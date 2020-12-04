Пандемія: через поширення COVID-19 у США зафіксували зменшення кількості випадків астми серед дітей та молоді

Вчені припускають, що однією з головних причин появи астми може бути те, що люди, особливо в дитинстві, недостатньо часто контактують з об’єктами навколишнього середовища. Людина живе в занадто “чистому” середовищі, тому імунітет не може навчитися відрізняти небезпечних мікробів від нешкідливого пилу, пилку і інших алергенів.

Через пандемію COVID-19 — хвороби, яка в першу чергу вражає легені людини, — багато медиків побоюються, що через поширення коронавірусу, а також перевантаженість лікарень по всьому світу, астма може поширюватися швидше.

Американські медики на чолі з доцентом Гарвардського університету Трегоні Сімоно перевірили, чи так це насправді. Вони вивчили, скільки було скарг на астму або прохань виписати ліки від неї в Центральну дитячу клініку Бостона під час весняної епідемії COVID-19 в США. Ці дані вчені порівняли з тим, як часто траплялися аналогічні звернення від пацієнтів у віці від двох до 22 років в 2018 і 2019 роках.

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В цілому за першу половину цього року лікарі зафіксували близько 630 гострих нападів астми, які вимагали б медичної допомоги. Всупереч очікуванням вчених, це значення було набагато менше, ніж за два попередні роки. Причому кількість випадків госпіталізації з найважчими наслідками розвитку астми була в цьому році помітно нижче, ніж в 2018 році.

Найбільш сильне зниження, як відзначають вчені, сталося в кінці березня і на початку квітня, коли уряд штату Массачусетс ввів суворі карантинні заходи і закрив усі школи і університети. До цього, як зазначають вчені, частота розвитку астми у 2020 році практично не відрізнялася від того, як йдуть ситуація в два попередніх зимових і весняних сезони.

Все це, як вважають Сімоно і її колеги, говорить на користь того, що пандемія COVID-19 ніяк не вплинула на частоту розвитку астми у дітей, підлітків і молодих людей. При цьому самоізоляція і інші епідеміологічні заходи могли навіть знизити ймовірність загострення хвороби.