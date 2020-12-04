Пандемия: из-за распространения COVID-19 в США зафиксировали уменьшение количества случаев астмы среди детей и молодежи

Ученые предполагают, что одной из главных причин появления астмы может быть то, что люди, особенно в детстве, недостаточно часто контактируют с объектами окружающей среды. Человек живет в слишком “чистой” среде, поэтому иммунитет не может научиться отличать опасных микробов от безвредной пыли, пыльцы и других аллергенов.

Из-за пандемии COVID-19 — болезни, которая в первую очередь поражает легкие человека, — многие медики опасаются, что из-за распространения коронавируса, а также перегруженности больниц по всему миру, астма может распространяться быстрее.

Американские медики во главе с доцентом Гарвардского университета Трегони Симоно проверили, так ли это на самом деле. Они изучили, сколько было жалоб на астму или просьб выписать лекарства от нее в Центральную детскую клинику Бостона во время весенней эпидемии COVID-19 в США. Эти данные ученые сравнили с тем, как часто случались аналогичные обращения от пациентов в возрасте от двух до 22 лет в 2018 и 2019 годах.

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В общей сложности за первую половину этого года врачи зафиксировали около 630 острых приступов астмы, которые потребовали бы медицинской помощи. Вопреки ожиданиям ученых, это значение было гораздо меньше, чем за два прошлых года. Причем количество случаев госпитализации с самыми тяжелыми последствиями развития астмы было в этом году заметно ниже, чем в 2018 году.

Наиболее сильное снижение, как отмечают ученые, произошло в конце марта и в начале апреля, когда правительство штата Массачусетс ввело строгие карантинные меры и закрыло все школы и университеты. До этого, как отмечают ученые, частота развития астмы в 2020 году практически не отличалась от того, как обстояла ситуация в два предыдущих зимних и весенних сезона.

Все это, как считают Симоно и ее коллеги, говорит в пользу того, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на частоту развития астмы у детей, подростков и молодых людей. При этом самоизоляция и другие эпидемиологические меры могли даже снизить вероятность обострения болезни.