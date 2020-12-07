Пандемія: через COVID-19 у Франції скасували проведення авіасалону Ле Бурже влітку наступного року

Таке рішення було прийнято на фоні міжнародної кризи, що виникла через пандемію, а також з урахуванням того, що авіасалон зазвичай приваблює безліч відвідувачів. Як говориться в повідомленні організаторів, воно було “неминучим”.

Авіасалон повинен був пройти з 21 по 27 червня. Його учасникам повернуть всі гроші, які ті заплатили, йдеться також в повідомленні організаторів.

Наступний салон пройде в 2023 році, його дати оголосять пізніше.

“Після багатьох місяців призупинення всіх виставок у світі міжнародне аерокосмічне і оборонне співтовариство з нетерпінням очікувало можливості зустрітися. Ми вже почали роботу, щоб захід 2023 року став відродженням аерокосмічної промисловості в міжнародному масштабі”, — наводяться в повідомленні слова голови авіасалону Патрика Даера.

Через пандемію коронавірусу були скасовані багато великих міжнародних заходи. Так, наприклад, цього літа не відбувся міжнародний авіасалон у Фарнборо. Організатори пояснювали, що таке рішення було прийнято в інтересах здоров’я і безпеки учасників виставки, відвідувачів і співробітників. Наступний авіасалон запланований на 2022 рік, він проходить раз на два роки.