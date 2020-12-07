Пандемия: из-за COVID-19 во Франции отменили проведение авиасалона Ле Бурже летом следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Организаторы авиасалона Paris Air Show в Ле Бурже во Франции приняли решение отменить мероприятие, запланированное на 2021 год, из-за коронавируса, говорится в сообщении, передает УНН.
Такое решение было принято на фоне международного кризиса, разразившегося из-за пандемии, а также с учетом того, что авиасалон обычно привлекает множество посетителей. Как говорится в сообщении организаторов, оно было “неизбежным”.
Авиасалон должен был пройти с 21 по 27 июня. Его участникам вернут все деньги, которые те заплатили, говорится также в сообщении организаторов.
Следующий салон пройдет в 2023 году, его даты объявят позже.
“После многих месяцев приостановки всех выставок в мире международное аэрокосмическое и оборонное сообщество с нетерпением ожидало возможности встретиться. Мы уже начали работу, чтобы мероприятие 2023 года стало возрождением аэрокосмической промышленности в международном масштабе”, — приводятся в сообщении слова председателя авиасалона Патрика Даэра.
Из-за пандемии коронавируса были отменены многие крупные международные мероприятия. Так, например, этим летом не состоялся международный авиасалон в Фарнборо. Организаторы поясняли, что такое решение было принято в интересах здоровья и безопасности участников выставки, посетителей и сотрудников. Следующий авиасалон запланирован на 2022 год, он проходит раз в два года.