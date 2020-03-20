Пандемія коронавірусу: Міжнародний авіасалон Фарнборо скасували через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міжнародний авіасалон Фарнборо скасували через ситуацію з поширенням нового коронавірусу. Про це повідомляється на сайті заходу, пише УНН.
“Безпрецедентний вплив глобальної пандемії коронавірусу змусив нас прийняти це рішення в інтересах здоров’я і безпеки учасників виставки, відвідувачів, підрядників і персоналу”, — йдеться в повідомленні ради директорів.
Рада відзначила, що постарається зробити все, щоб провести захід в 2022 році “краще, ніж будь-коли”.
Авіасалон повинен був пройти в липні на аеродромі біля міста Фарнборо у Великій Британії. Виставку організовують раз на два роки.
Додамо, Європейський мовний союз (EBU) прийняв рішення про скасування конкурсу “Євробачення”, який повинен був пройти в Роттердамі (Нідерланди) в травні.