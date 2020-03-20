Пандемия коронавируса: Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия, пишет УНН.
“Беспрецедентное воздействие глобальной пандемии коронавируса вынудило нас принять это решение в интересах здоровья и безопасности участников выставки, посетителей, подрядчиков и персонала”, — говорится в сообщении совета директоров.
Совет отметил, что постарается сделать все, чтобы провести мероприятие в 2022 году “лучше, чем когда-либо”.
Авиасалон должен был пройти в июле на аэродроме около города Фарнборо в Великобритании. Выставку организуют раз в два года.
Добавим, Европейский вещательный союз (EBU) принял решение об отмене конкурса “Евровидение”, который должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) в мае.