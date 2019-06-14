Пам'ятні монети “Орлан-білохвіст” з нейзильберу реалізовуватимуться на аукціоні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Національний банк 10 липня 2019 року об 11:00 проведе черговий аукціон із продажу частини тиражу пам'ятних монет. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, для продажу Національний банк запропонує 1 000 пам'ятних монет "Орлан-білохвіст" з нейзильберу, що заплановані до введення в обіг саме 10 липня цього року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ визначив кращі монети року
Як повідомляв УНН, НБУ вводить в обіг дві пам’ятні монети, присвячені монастирю.