Памятные монеты "Орлан-белохвост" из нейзильбера будут реализовываться на аукционе

В частности, для продажи Национальный банк предложит 1000 памятных монет "Орлан-белохвост" из нейзильбера, запланированных к вводу в оборот именно 10 июля этого года.



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Как сообщал УНН, НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю .