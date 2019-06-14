Памятные монеты "Орлан-белохвост" из нейзильбера будут реализовываться на аукционе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальный банк 10 июля 2019 в 11:00 проведет очередной аукцион по продаже части тиража памятных монет. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, для продажи Национальный банк предложит 1000 памятных монет "Орлан-белохвост" из нейзильбера, запланированных к вводу в оборот именно 10 июля этого года.
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Как сообщал УНН, НБУ вводит в обращение две памятные монеты, посвященные монастырю .