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Пам’ять жертв минулорічних терактів вшанували у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Церемонія відкриття бронзового пам'ятника жертвам теракту 22 березня 2016 року відбулася в аеропорту Брюсселя. У ній взяли участь бельгійський король Філіп, королева Матильда, представники федерального уряду Бельгії і міської влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

“У нас тепер є місце скорботи, де ми можемо віддати данину пам’яті загиблим, згадати про мужність пасажирів аеропорту і рятувальних служб у той страшний день”, — заявив бургомістр Брюсселя Іван Майєр.

У залі вильоту брюссельського аеропорту, де рівно рік тому о 07:58 за місцевим часом прогриміли два вибухи, відбулася хвилина мовчання. На спеціально обгородженому майданчику під меморіальною табличкою — безліч білих і червоних квітів.

Церемонія пам’яті жертв теракту пройшла сьогодні і на станції Мальбек брюссельського метро. Вона завершилася “хвилиною шуму”, організованою транспортною компанією столиці STIB. На хвилину міський транспорт зупинився, автобуси і поїзди метро дали гудки, трамваї — дзвінки. Пасажири приєдналися до цієї акції оплесками.

“Ми хочемо підтвердити, що ми пам’ятаємо, але ми продовжуємо жити”, — заявила компанія в короткому комюніке.

У жалобній церемонії біля меморіальної дошки на станції Мальбек також узяли участь король і королева. Крім того, там був присутній прем’єр-міністр Шарль Мішель, члени уряду та інституцій ЄС. На церемонії не було офіційних промов політиків — говорили тільки родичі і близькі загиблих.

Сьогодні протягом усього дня в різних частинах Брюсселя проводяться десятки символічних заходів у пам’ять жертв терактів. У міському парку Форе де Суань городяни висадили 32 берези, а учні однієї зі шкіл випустили в небо 32 голубів. У другій половині дня центром міста пройдуть декількох процесій. Хода завершиться мітингом на площі перед будівлею Біржі.

Нагадаємо, 22 березня 2016 року двоє смертників влаштували вибухи в аеропорту Брюсселя, а через годину ще один терорист підірвав бомбу на станції метро Мальбек в кварталі Шуман, де знаходяться будівлі інституцій Євросоюзу. В результаті терактів 32 людини загинули, понад 320 отримали поранення.

Відповідальність за злочини взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська держава”. Вибухи здійснили члени того ж осередку ІД, який скоїв теракти в Парижі 13 листопада 2015 року.

 

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