Память жертв прошлогодних терактов почтили в Брюсселе

"У нас теперь есть место скорби, где мы можем отдать дань памяти погибшим, вспомнить о мужестве пассажиров аэропорта и спасательных служб в тот страшный день", - заявил бургомистр Брюсселя Иван Майер.

В зале вылета брюссельского аэропорта, где ровно год назад в 07:58 по местному времени прогремели два взрыва, состоялась минута молчания. На специально огороженной площадке под мемориальной табличкой - множество белых и красных цветов.

Церемония памяти жертв теракта прошла сегодня и на станции Мальбек брюссельского метро. Она завершилась "минутой шума", организованной транспортной компанией столицы STIB. На одну минуту городской транспорт столицы остановился, автобусы и поезда метро дали гудки, трамваи - звонки. Пассажиры присоединились к этой акции аплодисментами.

"Мы хотим подтвердить, что мы помним, но мы продолжаем жить", - заявила компания в коротком коммюнике.

В церемонии памяти у мемориальной доски на станции Мальбек также приняли участие король и королева. Кроме того, там присутствовал премьер-министр Шарль Мишель, члены правительства и институтов ЕС. На церемонии не было официальных речей политиков - говорили только родственники и близкие погибших.

Сегодня в течение всего дня в разных частях Брюсселя проводятся десятки символических мероприятий в память жертв терактов. В городском парке Форе де Суань горожане высадили 32 березы, а ученики одной из школ выпустили в небо 32 голубей. Во второй половине дня в центре города пройдут нескольких процессий. Шествие завершится митингом на площади перед зданием Биржи.

Напомним, 22 марта 2016 года двое смертников устроили взрывы в аэропорту Брюсселя, а через час еще один террорист взорвал бомбу на станции метро Мальбек в квартале Шуман, где находятся здания институтов Евросоюза. В результате терактов 32 человека погибли, более 320 получили ранения.

Ответственность за преступления взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Взрывы осуществили члены того же отделения ИГ, которое совершило теракты в Париже 13 ноября 2015 года.