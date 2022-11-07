“Падіння ВВП прискориться” - експерт розповів про вплив відключень електроенергії на економіку

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«Дана ситуація ще раз показує, наскільки ми залежні від електроенергії, наскільки сучасна економіка залежить від електроенергії. Наразі не можна назвати жодну галузь, яка може нормально працювати і вирулювати в даній ситуації. Нормально не функціонує хімічна промисловість, металургія, харчова промисловість. Не лише не працюють підприємства, а й офіси. У нас і так говорили про падіння ВВП на 30%, але тепер це прискориться і, можливо, буде і 40%. Перша проблема, яка виникне – велика частина українців можуть не отримати зарплату за жовтень. Адже якщо не працює підприємство – немає зарплати», – повідомив Охріменко.

Щодо того, чи варто очікувати дефіциту певних продуктів, у зв’язку з перебоями в роботі підприємств, економіст вважає, що цього не прогнозується.

«На сьогоднішній момент яскравих дефіцитів не буде, тому що все поки є. Можуть бути тимчасові логістичні проблеми чи певна марка, наприклад, сиру зникне з полиць. Адже деякі підприємства намагаються працювати, а деякі зупинилися. Окрім того, відключення світла нерівномірне, у когось воно є, в когось – немає. У когось є власні потужності, а в когось їх немає. Тому якщо зникне одна марка, в наявності буде інша», – вважає економіст.

Нагадаємо

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, спрямований на підтримку вітчизняної промисловості у воєнний час. Зокрема, електрогенератори звільнять від імпортного ПДВ.

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