"Падение ВВП ускорится" - эксперт рассказал о влиянии отключений электроэнергии на экономику

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«Данная ситуация еще раз показывает, насколько мы зависимы от электроэнергии, насколько современная экономика зависит от электроэнергии. Пока нельзя назвать ни одну отрасль, которая может нормально работать и выруливать в данной ситуации. Нормально не работает химическая промышленность, металлургия, пищевая промышленность. Не только не работают предприятия, но и офисы. У нас и так говорили о падении ВВП на 30%, но теперь это ускорится и, возможно, будет и 40%. Первая проблема, которая возникнет, – большая часть украинцев могут не получить зарплату за октябрь. Ведь если не работает предприятие – нет зарплаты», – сообщил Охрименко.

Относительно того, следует ли ожидать дефицита определенных продуктов, в связи с перебоями в работе предприятий, экономист считает, что этого не прогнозируется.

«На сегодняшний момент ярких дефицитов не будет, потому что все пока есть. Могут быть временные логистические проблемы или определенная марка, например, сыра исчезнет с полок. Ведь некоторые предприятия пытаются работать, а некоторые остановились. Кроме того, отключение света неравномерно, у кого-то оно есть, у кого-то – нет. У кого-то есть собственные мощности, а у кого-то их нет. Поэтому если исчезнет одна марка, в наличии будет другая», – считает экономист.

Напомним

В Верховной Раде разрабатывают законопроект, направленный на поддержку отечественной промышленности в военное время. В частности, электрогенераторы освободят от импортного НДС.

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