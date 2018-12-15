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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

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Падіння літака на Житомирщині: рятувальники вирушили на місце авіакастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Співробітники ГУ ДСНС у Житомирській області вирушили на місце авіакастрофи літака Су-27. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі управління.

Падіння літака на Житомирщині: рятувальники вирушили на місце авіакастрофи

"Співробітники ДСНС вирушили на місце події", - зазначили в управлінні.

Нагадаємо, У Житомирській області під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.

Су-27 розбився при посадці на військовому аеродромі

Як повідомляв УНН, під час військових навчання у Вінницькій області розбився навчальний літак Су-27, в якому перебували два пілоти: українець та америнець, обидва загинули.

Згодом стало відомо й ім’я загиблого українського пілота - заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід” ПС ЗСУ полковник Іван Петренко.

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