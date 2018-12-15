Падіння літака на Житомирщині: рятувальники вирушили на місце авіакастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Співробітники ГУ ДСНС у Житомирській області вирушили на місце авіакастрофи літака Су-27. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі управління.
"Співробітники ДСНС вирушили на місце події", - зазначили в управлінні.
Нагадаємо, У Житомирській області під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.
Су-27 розбився при посадці на військовому аеродромі.
Як повідомляв УНН, під час військових навчання у Вінницькій області розбився навчальний літак Су-27, в якому перебували два пілоти: українець та америнець, обидва загинули.
Згодом стало відомо й ім’я загиблого українського пілота - заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування “Схід” ПС ЗСУ полковник Іван Петренко.