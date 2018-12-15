Падение самолета в Житомирской области: спасатели отправились на место авиакастрофы

"Сотрудники ГСЧС отправились на место происшествия", - отметили в управлении.



Напомним, в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.



Су-27 разбился при посадке на военном аэродроме.



Как сообщал УНН, во время военных учений в Винницкой области разбился учебный самолет Су-27, в котором находились два пилота: украинец и америнець, оба погибли.



Впоследствии стало известно и имя погибшего украинского пилота - заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ полковник Иван Петренко.