Падение самолета в Житомирской области: спасатели отправились на место авиакастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сотрудники ГУ ГСЧС в Житомирской области отправились на место авиакастрофы самолета Су-27. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе управления.
"Сотрудники ГСЧС отправились на место происшествия", - отметили в управлении.
Напомним, в Житомирской области во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.
Су-27 разбился при посадке на военном аэродроме.
Как сообщал УНН, во время военных учений в Винницкой области разбился учебный самолет Су-27, в котором находились два пилота: украинец и америнець, оба погибли.
Впоследствии стало известно и имя погибшего украинского пилота - заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ полковник Иван Петренко.