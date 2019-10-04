Падіння Ан-12: аеропорт Львів закритий на зліт і посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. В аеропорту “Львів” повідомили, що вантажний літак Ан-12, який впав поблизу Львова летів з італійського Віго в турецький Стамбул та здійснював посадку у Львові для дозаправки, летовище наразі закрите на зліт і посадку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міжнародний аеропорт “Львів” у Facebook.
“Вантажний Ан 12. Летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Сідав в аеропорту „Львів“ на дозаправку. У 6:45 зник зв’язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня о 7:10 до ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту “Львів” зник з радару транспортний літак Ан-12. Станом на 7:29 один член екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку. Станом на 7:46 літак Ан-12 знайдено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги.
Горіння не спостерігається. Проводиться вивільнення екіпажу із пошкодженого літака.
Як повідомлялося, внаслідок падіння літака Ан-12 поблизу Львова три особи загинули, три особи постраждали, доля двох людей невідома.