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Падение Ан-12: аэропорт Львов закрыт на взлет и посадку.

Киев • УНН

 • 24858 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В аэропорту “Львов” сообщили, что грузовой самолет Ан-12, который упал вблизи Львова летел из итальянского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки, аэропорт пока закрыт на взлет и посадку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта “Львов” в Facebook.

Падение Ан-12: аэропорт Львов закрыт на взлет и посадку.

“Грузовой Ан 12. Летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Садился в аэропорту „Львов“ на дозаправку. В 6:45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку”, — говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта “Львов” исчез с радара транспортный самолет Ан-12. По состоянию на 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. По состоянию на 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета.

Как сообщалось, в результате падения самолета Ан-12 близ Львова три человека погибли, три человека пострадали, судьба двух человек неизвестна.

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