ПА НАТО закликали підтримати участь жінок у миротворчій місії на Донбасі

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко закликала Парламентську асамблею НАТО підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі та участі в такій місії жінок. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.