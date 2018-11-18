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ПА НАТО закликали підтримати участь жінок у миротворчій місії на Донбасі

ПА НАТО закликали підтримати участь жінок у миротворчій місії на Донбасі

Київ • УНН

 • 10099 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко закликала Парламентську асамблею НАТО підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі та участі в такій місії жінок. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Закликала підтримати ініціативу України щодо миротворчої місії на Донбасі, й було б добре, аби в миротворчій місії жінки складали значний відсоток”, — розповіла І.Геращенко, коментуючи свою участь в дискусії “Жінки. Мир. Безпека” в рамках ПА НАТО.

Також представник України в ТКГ розповіла про жінок, які постраждали від російської агресії на Донбасі.

“Більше 1500 вдов, більше 2250 мам, що втратили синів... Розповіла про юних медсестер і жінок-солдатів, вбитих російськими найманцями, про жінок, які залишаються заручниками на окупованому Донбасі — за проукраїнську позицію. Наголосила, що Донбас і особливо Крим залишаються закритими для моніторингових місій, ми не можемо в повній мірі фіксувати всі порушення прав людини там, в тому числі сексуальні злочини”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, 17 листопада українська делегація розпочала роботу на осінній сесії Парламентської асамблеї НАТО у канадському Галіфаксі.

У неділю 18 листопада Україна передала партнерам Парламентської асамблеї НАТО доповіді про діяльність російських приватних військових компаній.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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