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ПА НАТО призвали поддержать участие женщин в миротворческой миссии на Донбассе

ПА НАТО призвали поддержать участие женщин в миротворческой миссии на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10098 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко призвала Парламентскую ассамблею НАТО поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе и участия в такой миссии женщин. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Призывала поддержать инициативу Украины относительно миротворческой миссии на Донбассе, и было бы хорошо, чтобы в миротворческой миссии женщины составляли значительный процент", - рассказала И.Геращенко, комментируя свое участие в дискуссии "Женщины. Мир. Безопасность" в рамках ПА НАТО.

Также представитель Украины в ТКГ рассказала о женщинах, пострадавших от российской агрессии на Донбассе.

"Более 1500 вдов, более 2250 мам, потерявших сыновей... Рассказала о юных медсестрах и женщинах-солдатах, убитых российскими наемниками, о женщинах, которые остаются заложниками на оккупированном Донбассе - за проукраинскую позицию. Подчеркнула, что Донбасс и особенно Крым остаются закрытыми для мониторинговых миссий, что мы не можем в полной мере фиксировать все нарушения прав человека там, в том числе сексуальные преступления", - отметила она.

Как сообщал УНН, 17 ноября украинская делегация начала работу на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в канадском Галифаксе.

В воскресенье 18 ноября Украина передала партнерам Парламентской ассамблеи НАТО доклады о деятельности российских частных военных компаний.

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