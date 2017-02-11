П.Клімкін провів телефонну розмову з главою МЗС Білорусі щодо затримання С.Жадана
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів телефонну розмову з головою МЗС Білорусі Володимиром Макєєвим щодо затримання в Мінську українського поета Сергія Жадана. Про це він повідомив на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Провів телефону розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана", - написав він.
Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2017 г.
Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.
Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.
Згодом І.Геращенко повідомила, що співробітники посольства України у Білорусі супроводжуватимуть письменника Сергія Жадана в аеропорт і до перетину кордону.
Крім того, віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів наголосила, що неприпустимо, щоб РФ та ФСБ вирішували, хто з українців має право відвідувати Білорусь.