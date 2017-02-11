П.Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси относительно задержания С.Жадана

"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", - написал он.

Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.

Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.

Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.