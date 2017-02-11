П.Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси относительно задержания С.Жадана
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем относительно задержания в Минске украинского поэта Сергея Жадана. Об этом он сообщил на странице в Twitter, передает УНН.
"Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана", - написал он.
Провел телефонный разговор с белорусским коллегой Макеем для обсуждения ситуации с задержанием Сергея Жадана.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2017 г.
Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.
Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м году ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном.
Впоследствии И.Геращенко сообщила, что сотрудники посольства Украины в Беларуси будут сопровождать писателя Сергея Жадана в аэропорт и до пересечения границы.
Кроме того, вице-спикер ВР, участница минских переговоров отметила, что недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь.