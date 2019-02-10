Оззі Осборн госпіталізований у відділення інтенсивної терапії

За даними джерел видання, зараз виконавець Осборн йде на поправку. У середу дружина музиканта Шерон Арден написала на своїй сторінці в Twitter, що її чоловік потрапив до лікарні через ускладнення грипу, який викликав бронхіт.

Співрозмовник The Sun повідомив, що музиканта можуть виписати з лікарні вже до кінця неділі.

Раніше Осборн вже потрапляв у лікарню після свого концерту.

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Як раніше інформував УНН, у Сан-Франциско у віці 76 років помер американський музикант, гітарист, засновник і один із провідних вокалістів культової рок-гурту епохи хіпі Jefferson Airplane Марті Балін.