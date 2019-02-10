Оззі Осборн госпіталізований у відділення інтенсивної терапії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Культовий британський рок-співак “Оззі” Осборн (Справжнє ім’я — Джон Майкл Осборн) був госпіталізований у відділення інтенсивної терапії через загрозу запалення легенів. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The Sun.
За даними джерел видання, зараз виконавець Осборн йде на поправку. У середу дружина музиканта Шерон Арден написала на своїй сторінці в Twitter, що її чоловік потрапив до лікарні через ускладнення грипу, який викликав бронхіт.
Співрозмовник The Sun повідомив, що музиканта можуть виписати з лікарні вже до кінця неділі.
Раніше Осборн вже потрапляв у лікарню після свого концерту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер лідер рок-гурту Buzzcocks Піт Шеллі
Як раніше інформував УНН, у Сан-Франциско у віці 76 років помер американський музикант, гітарист, засновник і один із провідних вокалістів культової рок-гурту епохи хіпі Jefferson Airplane Марті Балін.